Мужчина ограбил магазин интимных товаров в Подмосковье

В Воскресенске Московской области мужчина ограбил магазин интимных товаров, пишет «МВД Медиа».

Он зашел в магазин на улице Менделеева вечером и потребовал от кассира отдать деньги. Мужчина угрожал продавцу ножом и просил передать ему всю выручку. Продавец оказала сопротивление. Несмотря на это, злоумышленнику удалось похитить наличные.

Полиция вышла на след преступника. Его удалось задержать благодаря камерам видеонаблюдения. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», подозреваемый находится под стражей.

Ранее молодой человек и его девушка ограбили магазин интимных товаров на Люблинской улице в Москве.