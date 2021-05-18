Мужчина поймал рыбу в центре Москвы и попал на видео

Неизвестный мужчина поймал рыбу в центре Москвы. Случившееся попало на видео, снятый очевидцами ролик был опубликован в Twitter.

На размещенных в сети кадрах видно, как рыбак вытягивает на удочке из воды улов и случайно роняет его на проезжую часть позади себя, после чего стоящий рядом с ним мужчина поднимает рыбу с асфальта и куда-то ее убирает.

В комментариях к посту один из пользователей предположил, что герою ролика попался лещ. В то же время другой заметил, что видео могло быть постановочным: «Мне кажется, это вторая серия эпизода рыбалки из "Бриллиантовой руки". Доверчивый зритель не должен уйти неудивленным».

Уточняется, что запись была сделана на Зверевом мосту — пешеходном арочном мосту через Водоотводный канал в Замоскворецком районе столицы.

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