Мужчина попытался прыгнуть под колеса автобуса и рассмешил россиян

Пользователи сети в комментариях к видео предположили, что таким образом неизвестный хотел «развести на деньги» «Мосгортранс». «Вряд ли он задумывается о том, что в автобусе есть регистратор. Для этого же надо хоть чуть-чуть мозгов иметь», «Раз десять пересмотрел, вот он дебил деревянный», «Каждый зарабатывает, как может», — отметили юзеры.

Ранее москвичи заметили сидящего на скамейке мужчину в костюме белого кролика, он распивал алкогольные напитки. «Замечен прибухивающий кролик, попавший в плохую компанию», — подписал снимки автор поста, развеселив подписчиков районного паблика.

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