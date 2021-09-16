Мужчина попытался прыгнуть под колеса автобуса и рассмешил россиян
Неизвестный мужчина попытался прыгнуть под колеса автобуса и своим поведением рассмешил пользователей сети. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал «Что там в Москве?».
На кадрах видно, что мужчина заранее вышел на проезжую часть и ждал подъезжающий транспорт. Водитель успел вовремя затормозить и остановился в метре от человека. В результате мужчина прыгнул под автобус, сымитировав столкновение.
Пользователи сети в комментариях к видео предположили, что таким образом неизвестный хотел «развести на деньги» «Мосгортранс». «Вряд ли он задумывается о том, что в автобусе есть регистратор. Для этого же надо хоть чуть-чуть мозгов иметь», «Раз десять пересмотрел, вот он дебил деревянный», «Каждый зарабатывает, как может», — отметили юзеры.
Ранее москвичи заметили сидящего на скамейке мужчину в костюме белого кролика, он распивал алкогольные напитки. «Замечен прибухивающий кролик, попавший в плохую компанию», — подписал снимки автор поста, развеселив подписчиков районного паблика.
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