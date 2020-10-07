Мужчина примотал себя скотчем к машине каршеринга и проехал по Москве

Компания молодых людей взяла в аренду автомобиль каршеринга, скотчем примотала к двери одного из мужчин и проехала по Москве. Видео проката опубликовали в сообществе «Подслушано Каршеринг» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как автомобиль с плотно прикрепленным к нему человеком в черной маске, скрывающей лицо, движется по шоссе. Находящиеся в соседней машине люди, судя по всему друзья экстремала, снимают происходящее на видео.

Администраторы страницы соцсети сообщают, что проезд был недолгим. Нарушителей остановили сотрудники ДПС. Водителю автомобиля назначили семь суток административного ареста, а примотанному скотчем пассажиру удалось сбежать.

Ранее очевидцы сняли на видео, как москвич с маленьким ребенком за спиной проехался на высокой скорости на электрическом самокате по МКАД. Произошедшим заинтересовались в ГИБДД.

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