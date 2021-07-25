Москвич принуждал делать закладки с наркотиками собственного ребенка

Мужчина использовал своего малолетнего ребенка для продажи наркотиков в Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Наркоторговец привлек к сбыту запрещенных веществ мальчика, которого он забирал у своей бывшей жены на выходные на правах отца. Отмечается, что преступник заставлял ребенка делать «закладки».

Поймать злоумышленника удалось сотрудникам ДПС, которые остановили его автомобиль на МКАДе. В салоне машины при обыске обнаружили 88 свертков с мефедроном.

Подозреваемого задержали на месте, а ребенка, сопровождавшего его, передали матери. По факту произошедшего сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело.

Ранее участкового полиции московского района Восточное Измайлово, разъезжавшего по столице на автомобиле BMW, задержали с наркотиками

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