Мужчина пробрался в посольство США в Москве и попросил политического убежища

Житель подмосковного города Щелково пробрался на территорию посольства США в Москве и попросил у сотрудников политического убежища. Об этом в пятницу, 25 июня, сообщает Telegram-канал Life Shot.

По информации канала, 26-летний Константин вел себя неадекватно и признался, что стоит на учете у психиатра. Мужчину задержали и отправили на лечение.

Ранее, 6 июня, З3-летний москвич вторгся на территорию посольства США на Новинском бульваре. При задержании мужчина заявил, что «зреет вселенский заговор» и ему нужно «найти на территории посольства христиан, которые дадут деньги». В итоге мужчину доставили в отделение полиции, а затем — в психиатрическую больницу.

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