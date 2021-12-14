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Мужчина просидел мертвым три дня в своей квартире в Москве
Фото: Depositphotos
В Восточном округе Москвы мужчина просидел мертвым три дня в своей квартире. Об этом во вторник, 14 декабря, сообщает телеканал РЕН ТВ.
По данными источника, правоохранители получили информацию, что мужчина уже трое суток сидит на своей кухне в подозрительно статичной позе. Полицейские обнаружили тело мужчины в квартире на улице Молостовых. Было установлено, что умерший жил там один. Следов насильственной смерти обнаружено не было.
Ранее ученик старших классов в подмосковной школе в Люберцах умер во время урока на итоговом сочинении.