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Мужчина просидел мертвым три дня в своей квартире в Москве

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Мужчина просидел мертвым три дня в своей квартире в Москве
Фото: Depositphotos

В Восточном округе Москвы мужчина просидел мертвым три дня в своей квартире. Об этом во вторник, 14 декабря, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данными источника, правоохранители получили информацию, что мужчина уже трое суток сидит на своей кухне в подозрительно статичной позе. Полицейские обнаружили тело мужчины в квартире на улице Молостовых. Было установлено, что умерший жил там один. Следов насильственной смерти обнаружено не было.

Ранее ученик старших классов в подмосковной школе в Люберцах умер во время урока на итоговом сочинении.

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