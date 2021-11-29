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Мужчина решил искупаться в московском пруду и утонул

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Мужчина решил искупаться в московском пруду и утонул
Фото: Globallookpress.com

На юго-востоке Москвы мужчина решил искупаться в пруду и утонул. ЧП произошло в ночь на понедельник, 29 ноября, на улице Рогожский поселок — на прилегающей к Старообрядческому храму территории, сообщил «Московский комсомолец».

Уточняется, что погибшим является 24-летний уроженец Украины. Он прыгнул в воду, но всплыть на поверхность уже не смог.

Ранее известный художник утонул в бассейне московского фитнес-клуба. Во время очередной тренировки 79-летнему мужчине стало плохо.

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