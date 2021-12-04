Мужчина с ножом попытался напасть на детей в Подмосковье

Мужчина попытался напасть на детей в военном городке под Чеховом в Подмосковье. Местные жители успели обезвредить злоумышленника. Снятую ими видеозапись опубликовал Telegram-канал «Подмосква».

На кадрах связанный мужчина лежит на снегу лицом вниз. Сообщается, что у него был изъят нож.