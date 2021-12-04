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Мужчина с ножом попытался напасть на детей в Подмосковье

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Мужчина с ножом попытался напасть на детей в Подмосковье
Кадр: Telegram-канал «Подмосква»

Мужчина попытался напасть на детей в военном городке под Чеховом в Подмосковье. Местные жители успели обезвредить злоумышленника. Снятую ими видеозапись опубликовал Telegram-канал «Подмосква».

На кадрах связанный мужчина лежит на снегу лицом вниз. Сообщается, что у него был изъят нож.

Ссылаясь на местные паблики, Telegram-канал уточняет, что нападавший является строителем. Он «кидался на детей и пытался задушить третьеклассника».

Ранее пьяный россиянин с ножом напал на жителя Подмосковья в подъезде. Произошедшее попало на камеру видеонаблюдения, поэтому вскоре злоумышленник был задержан.

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