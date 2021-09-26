Мужчина с пистолетом сбежал от сотрудников ДПС в Москве

Водитель автомобиля Mercedes вышел с пистолетом к сотрудникам ДПС в Москве. Об этом в субботу, 26 сентября, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По первоначальным данным источника, инцидент произошел на улице 8 Марта. Конфликт разгорелся после того, как правоохранители попросили автомобилиста остановиться для проверки документов. Россиянин, в свою очередь, якобы оказал вооруженное сопротивление и сбежал.

Позже сотрудники ДПС задержали беглеца. На месте происшествия работают полицейские. Причины случившегося устанавливаются.

Позже стало известно, что водитель Mercedes не нападал на сотрудников ГИБДД. Его автомобиль остановили из-за того, что он проехал на красный сигнал светофора. Водитель вышел из салона авто с предметом, похожим на пистолет, после чего скрылся. На данный момент его ищут.

Ранее мужчина, одетый в женскую одежду, напал на покупателей с топором в одном из московских супермаркетов. Конфликт между москвичами произошел из-за продуктовой тележки.