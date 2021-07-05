Мужчина с шариком в зубах открыл стрельбу у ночного клуба под Москвой

В подмосковном Можайске полиция задержала 33-летнего мужчину, который устроил стрельбу возле ночного клуба, расположенного на улице Локомотивной. На видео, опубликованном в Telegram-канале «МВД Медиа», видно, что во время выстрела мужчина держал в зубах воздушный шарик.

«Мужчина был установлен и доставлен в отдел полиции. В ходе досмотра его автомобиля полицескими обнаружено и изъято оружие, которое по результатам исследования является охолощенным автоматом системы АК (предназначен для имитации выстрела специальными имитационными боеприпасами — прим. МОСЛЕНТЫ)», — говорится в сообщении.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяны Петровой, в отношении стрелявшего возбудили уголовное дело по статье 213 УК России («Хулиганство»). Мужчине избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Ранее в апреле в московской Коммунарке строители устроили массовую драку со стрельбой. Причиной конфликта стало то, что один из рабочих прошел в грязной обуви по новому ламинату, который положила другая бригада. За это его избили и выгнали из здания. Спустя час рабочий вернулся с подмогой — вместе с ним пришли около 20 человек. Они устроили драку с дубинками, у одного из участников конфликта оказался при себе травматический пистолет, и он начал стрелять по толпе.

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