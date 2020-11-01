Мужчина спрыгнул с Крымского моста в Москве на катер и сломал стопы

Житель Москвы спрыгнул с Крымского моста на катер и сломал себе стопы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел 31 октября. Оказавшись на крыше катера, экстремал спрыгнул в Москву-реку, после чего оказался в травмпункте с переломом ног. Поступок он объяснил желанием испытать себя.

Происшествием заинтересовалась полиция и начала проверку.

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