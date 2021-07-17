Мужчина ударил по лицу полицейского у входа в мечеть в Москве

Мужчина ударил по лицу женщину-полицейского у входа в Московскую соборную мечеть. Об этом в субботу, 17 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника агентства, инцидент произошел днем в пятницу, 16 июля, когда сотрудница полиции досматривала прихожан на входе в мечеть. Один из мужчин в ходе досмотра начал вести себя агрессивно и материться, а затем ударил женщину и попытался скрыться.

Уточняется, что нападавшего уже задержали. В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела по факту причинения полицейскому телесных повреждений.

Известно, что пострадавшей сотруднице полиции пришлось обратиться с травмой в медучреждение. После оказания помощи ее отпустили домой.

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