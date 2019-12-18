Мужчина упал под поезд в московском метро и погиб

Пассажир упал под прибывающий поезд на станции «Коломенская» Замоскворецкой линии столичной подземки и погиб. Об этом в среду, 18 декабря, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу УВД на Московском метрополитене.

Инцидент произошел около 7:40 по московскому времени. Мужчина упал с платформы на пути. Его извлекли из-под поезда, однако из-за полученных травм он скончался. Смерть пострадавшего зафиксировали прибывшие на место происшествия врачи скоро помощи.

Что стало причиной падения мужчины, не уточняется. По данному факту проводится проверка.

Как сообщалось в официальном Twitter-аккаунте московского метро, из-за инцидента с пассажиром временно было приостановлено движение поездов на участке «зеленой» ветки от станции «Орехово» до станции «Автозаводская». В обратном направлении поезда также следовали с увеличенными интервалами. В настоящее время движение уже восстановлено.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!