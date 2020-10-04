Сегодня в 17:16
Мужчина впал в кому в московском ночном клубе из-за неизвестного вещества
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
В Москве медики госпитализировали 33-летнего мужчину, который впал в кому в ночном клубе из-за неизвестного вещества. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Сейчас он находится в реанимации с предварительным диагнозом «токсическое воздействие».
По информации телеканала, ранее токсическое отравление диагностировали 18-летнему молодому человеку, а 3 октября в больницу с аналогичным судорожным синдромом попал 26-летний парень. У всех троих острая дыхательная недостаточность.
Устанавливаются обстоятельства, при которых москвичи получили серьезное отравление организма, и связаны ли между собой случаи.
Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!