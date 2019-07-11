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Мужчина захотел доступное жилье в центре Москвы и соорудил вигвам

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Фото: @WildWildMoscow

В Москве у станции метро «Красные Ворота» нашли самое доступное жилье в городе. Фотографии опубликованы в Twitter-аккаунте «Дикая Москва».

Сообщается, что неизвестный мужчина с голым торсом и без ботинок содрал декоративную бамбуковую защиту деревьев, соорудил себе вигвам и лег спать.

Пользователи сети поддержали его. «В центре другим способом никак жильем не обзавестись», — говорится в комментарии под записью.

В июле 2018-го сообщалось, что самую маленькую по площади квартиру в Москве продают за 1,8 миллиона рублей. Жилье имеет площадь 10,5 квадратных метра. Оно расположено в спальном районе с развитой инфраструктурой, в шаговой доступности от парка «Царицыно» и Борисовских прудов.

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