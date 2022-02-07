Сегодня в 09:40
1 мин.
Мужчину с огнестрельным ранением выбросили из машины в Москве
Фото: Павел Головкин / AP
30-летнего мужчину с огнестрельным ранением неизвестные выбросили из машины марки BMW в Новой Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
По данным источника, инцидент произошел на улице Адмирала Корнилова. Очевидцы вызвали скорую, мужчину госпитализировали.
На данный момент пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии. Его личность уже установлена. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.
Ранее 43-летнего гражданина Белоруссии расстреляли в общежитии на севере Москвы.