Мужчину с огнестрельным ранением выбросили из машины в Москве

30-летнего мужчину с огнестрельным ранением неизвестные выбросили из машины марки BMW в Новой Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным источника, инцидент произошел на улице Адмирала Корнилова. Очевидцы вызвали скорую, мужчину госпитализировали.

На данный момент пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии. Его личность уже установлена. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее 43-летнего гражданина Белоруссии расстреляли в общежитии на севере Москвы.