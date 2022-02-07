Сегодня в 09:40
1 мин.

Мужчину с огнестрельным ранением выбросили из машины в Москве

Новости /
Мужчину с огнестрельным ранением выбросили из машины в Москве
Фото: Павел Головкин / AP

30-летнего мужчину с огнестрельным ранением неизвестные выбросили из машины марки BMW в Новой Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным источника, инцидент произошел на улице Адмирала Корнилова. Очевидцы вызвали скорую, мужчину госпитализировали.

На данный момент пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии. Его личность уже установлена. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее 43-летнего гражданина Белоруссии расстреляли в общежитии на севере Москвы.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.