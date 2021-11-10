Мужчину задержали за выстрел в прохожего на востоке Москвы

Сотрудники правоохранительных органов задержали 35-летнего мужчину за выстрел в прохожего из травматического пистолета на востоке Москвы. О произошедшем у одного из домов по Зеленому проспекту сообщило агентство «Москва» со ссылкой на старшего помощника руководителя Главного следственного управления СК России по городу Юлию Иванову.

Уточняется, что стрелявший находился на улице, а пострадавший — в холле первого этажа подъезда. Мужчины не были знакомы друг с другом.

Потерпевшего — россиянина 1980 года рождения — доставили в городскую больницу с ранением в области плеча. Там ему своевременно оказали медицинскую помощь.

Задержанному вменяют покушение на убийство из хулиганских побуждений. В ближайшее время следствие направит в суд ходатайство о его аресте.

Ранее прапорщик полиции случайно прострелил себе ногу из пистолета. Это произошло в его собственной квартире в Москве.