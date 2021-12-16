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Мужчину зажало между автомобилями в ДТП с грузовиком на МКАД

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Мужчину зажало между автомобилями в ДТП с грузовиком на МКАД
Фото: Zamir Usmanov / Global Look Press

В Москве мужчину зажало между грузовиком и «ГАЗелью», передает РЕН ТВ.

Дорожно-транспортное происшествие случилось около 23.00 в среду, 15 декабря, на 31-м километре МКАД. По предварительным данным, водитель одной «ГАЗели» буксировал другую.

Автомобилисты решили проверить трос. Когда они стояли между машинами, на них наехал большегруз. Один из водителей от полученных травм умер на месте, второй — госпитализирован.

Детали ДТП выясняет полиция.

Ранее шесть легковых автомобилей и грузовик столкнулись в Южном административном округе Москвы. Авария случилась напротив дома номер 26 по улице Подольских Курсантов. Виновником ДТП является водитель грузовика, отвлекшийся от дороги.

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