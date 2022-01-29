Мужчины устроили охоту на уток в одном из столичных парков в районе Северное Бутово. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

По данным источника, инцидент произошел напротив жилого комплекса «Синяя птица». Очевидцы утверждают, что неизвестные приезжают на машине, стреляют по птицам и уезжают. В результате этих действий погибло уже четыре утки и еще несколько ранено.

Ранее на частном участке в подмосковном Талдоме обнаружили несколько десятков мертвых кошек.