«Мужское государство» призвало к травле раздевшихся около МГУ россиянок

Лидер неформального националистического движения «Мужское государство» Владислав Поздняков призвал сторонников к травле девушек, раздевшихся у памятника около МГУ имени Ломоносова. Пост об этом он опубликовал в своем Telegram-канале.

«В Москве две русские шлюхи осквернили памятник ученому Михаилу Ломоносову», — возмутился Поздняков и опубликовал ссылки на аккаунты девушек предположительно для того, чтобы его подписчики организовали травлю россиянок в социальных сетях.

Кроме того, на канале опубликовали фото, где девушки сидят у памятника топлес. В аккаунтах героинь фото нет этого снимка. Одна из них выложила в своем Instagram кадр, на котором они позируют одетыми. Под записью уже появились оскорбительные комментарии от участников «Мужского государства».

Ранее Поздняков затравил экс-репортера телеканалов «Россия 24» и «Москва 24» Наталью Андрееву. Журналистка опубликовала в своих соцсетях пост, где сравнила русских мужчин с чеченцами в пользу последних. Лидер «Мужского государства» заявил, что Андреева унизила и оскорбила его соотечественников.