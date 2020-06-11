МВД два года игнорировало жалобы москвички на угрозы расправы и поплатилось

В Москве Татьяна Акутса направила иск к министерству внутренних дел (МВД) и выиграла судебное разбирательство — ей заплатят 35 тысяч рублей за то, что полицейские игнорировали ее заявления об угрозах убийства. Об этом в четверг, 11 июня, рассказали в пресс-службе Первого апелляционного суда общей юрисдикции, передает РИА Новости.

Горожанка обратилась в Московский городской суд с жалобой на волокиту со стороны правоохранительных органов. Она также отметила, что ее не защитили от угроз, которые могли превратиться в реальное убийство. Кроме того, москвичка не могла нормально работать, так как постоянно чувствовала себя не в безопасности и испытывала стресс.

По словам женщины, на протяжении двух лет она писала заявления в полицию с просьбой разобраться, так как ей на телефон звонит и пишет неизвестный человек, угрожая расправой.

При этом сотрудники правоохранительных органов никак не отреагировали на ее жалобы. Кроме того, через два года срок давности истек, после чего Акутса решила обратиться в прокуратуру, чтобы там проверили, насколько хорошо работают полицейские.

Выяснилось, что заявления москвички так и остались проигнорированными, то есть полиция все это время бездействовала. За понесенные моральные страдания женщина направила иск в размере 318 тысяч рублей. Мосгорсуд частично согласился с требованиями, но уменьшил сумму взыскания до 35 тысяч рублей.

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