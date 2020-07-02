На Арбате начали закрываться сувенирные магазины

Одна из центральных улиц Москвы — Арбат — опустела без туристов. В связи с этим там начали закрываться сувенирные и ювелирные магазины, пишет «Комсомольская правда».

Сейчас, по подсчетам журналистов издания, закрылось около 14 процентов кафе и магазинов. «Трафик на Арбате давно сформировался как сугубо туристический. Сюда раньше приезжал практически каждый гость столицы — must visit (должен посетить)», — говорится в публикации.

Как рассказала директор направления стрит-ретейла Knight Frank Ирина Козина, предприниматели ожидают, что Арбат заживет полной жизнью только после восстановления туристического потока.

Журналисты Комсомольской правды заметили, что на магазинах на Арбате очень много объявлений мы закрылись», «ликвидация товара», «сдам помещение в аренду». «Еще до карантина закрылся "Центральный гастромаркет", а недавно съехал "Кофе Хауз"», — рассказывает собственница одного из помещений Ирина.

В сувенирных магазинах продавцы также жалуются на отсутствие туристов. «Мы уже даже сделали скидки – отдаем три магнита за 100 рублей (по цене одного)», — сказал один из них.

Из-за пандемии коронавируса ряд стран, в том числе Россия, закрыли свои границы. В Москве ранее был объявлен режим всеобщей самоизоляции: жителям разрешалось выходить на улицу в исключительных случаях. С 9 июня режим самоизоляции отменен.

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