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На Арбате впервые за десять лет заменят плитку

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Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

В Москве на улице Арбат 18 апреля начнется ремонт плиточного покрытия. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на комплекс городского хозяйства столицы.

В ведомстве сообщили, что в прошлый раз ремонт на исторической улице проводили в 2008 году. Отмечается, что за это время часть покрытия пришла в неудовлетворительное состояние.

Специалисты вручную удалят пришедшие в негодность элементы покрытия и заменят на новые. Шумные работы будут проводиться в дневное время небольшими участками. Дата завершения ремонта пока не называется.

В конце марта сообщалось, что столичные власти выделят порядка восьми миллиардов рублей на проведение работ по ремонту городских дорог, тротуаров и бордюров в 2019 году. Больше всего денег — свыше двух миллиардов рублей — уйдет на работы в Северном и Северо-Восточном административных округах.

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