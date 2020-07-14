На четырех станциях московского метро ввели особый график

Названы станции московского метро с временно измененным графиком работы. Об этом во вторник, 14 июля, сообщили в пресс-службе ГУП «Московский метрополитен», передает новостное агентство «Москва».

Отмечается, что с 14 июля по 19 августа особый график вводят на Сокольнической линии метро, на станциях «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка». Данное изменение связано с проведением работ по устройству современного бесстыкового пути, то есть с меньшим количеством рельсовых стыков для более комфортного движения поездов.

«В выходные дни и некоторые понедельники они будут полностью закрыты, а в другие дни указанные станции будут работать до 23:00», — заявили в пресс-службе столичного метро.

9 июля также стали известны подробности эксперимента по снижению стоимости проезда в Московском метрополитене. Пилотный проект позволит москвичам на протяжении 8-10 месяцев в утренние часы на Таганско-Краснопресненской линии ездить с 30-50-процентной скидкой.

О намерении властей Москвы провести эксперимент по снижению стоимости проезда в метро стало известно в середине июня. В столичном департаменте транспорта заявили, что главная миссия эксперимента — перераспределение нагрузки на городскую транспортную систему, чтобы москвичи смогли комфортно пересесть с личных автомобилей на городской транспорт.

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