На доме в Чехове появилось огромное граффити с Чеховым

На стене жилого дома в подмосковном Чехове появилось огромное граффити с русским писателем Антоном Чеховым. Фотографии опубликовала жительница Чехова, пользователь портала Pikabu GnomApelsinka.

На первом снимке запечатлено изначальное состояние стены пятиэтажки — она была наполовину зарисована беспорядочными символами в виде геометрических фигур. Поверх рисунков художники сперва нанесли эскиз фигуры Чехова, а затем раскрасили его. На заключительной фотографии Чехов изображен сидящим в плетеном кресле на фоне дома и сада, также на граффити выведена цитата писателя — «Не уставайте делать добро».

«Это прекрасно, я считаю», — добавила автор публикации.

Уточняется, что дом находится по адресу улица Чехова, 73.

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