На двух линиях метро в Москве встали поезда из-за ливня

Ливневые дожди, идущие в Москве с вечера 27 июня, привели к приостановке движения поездов на двух линиях метро и задержкам трамваев, сообщает столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.

По его данным, приостановлено движение на участке Калужско-Рижской линии. Из-за подтопления закрыты станции «Теплый стан», «Ясенево» и «Новоясеневская». На вестибюль и частично на платформу станции «Ясенево» попало большое количество воды. Все пассажиры из поездов вышли на этих трех станциях.

Также временно остановлено движение поездов между станциями «Багратионовская» и «Кунцевская» Филевской линии. Дептранс отмечает, что метрополитен совместно с городскими службами принимают все усилия для оперативного восстановления движения на участках.

Кроме того, из-за подтоплений путей в разных районах города временно задерживаются трамваи. В частности, задержки есть на шоссе Энтузиастов, на улице Радио, у Курского вокзала, на Комсомольской площади, Симферопольском бульваре, улицах Чертановская, Вавилова и Тихвинской. Предупреждается и о возможных задержках на других участках.

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