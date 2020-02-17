На еще 80 улицах Москвы парковка стала платной

С 17 февраля парковка стала платной еще на 80 улицах Москвы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».

Из них 29 улиц находятся в пределах Третьего транспортного кольца, а девять — за пределами МКАД. Новые платные парковочные места вводятся в районах Беговой, Внуково, Таганский, Басманный, Головинский, Даниловский, Люблино, Марьина Роща, Митино, Нагатино-Садовники, Новогиреево, Рязанский, Южнопортовый, Соколиная Гора, Северное и Южное Тушино.

Уточняется, что платными стали парковки у точек притяжения автомобилистов из других районов и городов: торговых и культурных центров, станций метро, привокзальных площадей и транспортно-пересадочных узлов. Изменения вводятся по запросам депутатов и местных жителей и согласованы с муниципальными органами власти.

Также с 17 февраля изменятся цены на парковку на отдельных улицах. Если ранее максимальный тариф (380 рублей в час с 8:00 до 21:00, в остальной время - 200 рублей в час) применялся на 240 улицах, то теперь - на 330. Помимо этого, впервые за пределами Садового и до Третьего кольца будет применяться дифференцированный тариф: 50 рублей за первые полчаса, 150 рублей - за каждый последующий час (в ночное время с 21:00 до 8:00 - 60 рублей в час).

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