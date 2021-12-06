На Киркорова зарегистрировали 13 административных дел

Суд зарегистрировал 13 дел об административных правонарушениях в отношении певца Филиппа Киркорова. Об этом в понедельник, 6 декабря, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным источника, на портале судебных участков мировых судей на Киркорова заведено 13 дел по статье 20.25 КоАП «Уклонение от исполнения административного наказания». Детали дел не уточняются.

Отмечается, что в 2019 году Киркорова внесли в базу Федеральной службы судебных приставов из-за неоплаченных штрафов. Их накопилось свыше 30 на сумму от 500 до трех тысяч рублей. Позднее сообщалось, что артист все оплатил.

Ранее председатель общероссийского общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов пообещал добиться наказания для российских музыкантов Филиппа Киркорова, Дани Милохина и Давы за пропаганду нетрадиционных отношений.