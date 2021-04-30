На Красной площади прошла первая ночная репетиция парада Победы

Первая ночная репетиция парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошла на Красной площади в Москве. Об этом сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России, передает ТАСС.

Всего было задействовано 37 пеших расчетов, состоящих из более 12 тысяч человек. Механизированная колонна состоит из более 190 единиц военной и специальной техники, артиллерийских и ракетных систем, комплексов ПВО и техники специального назначения. Завершают прохождение техники бронемашины Росгвардии и военной полиции.

Отмечается, что в параде впервые примет участие парадный расчет военной полиции из Центрального военного округа. Также будут расчеты, состоящие из женщин-военнослужащих: от Военного университета, Военной академии связи, филиала Военной академии материально-технического обеспечения, Военно-космической академии и Военной академии Воздушно-космической обороны.

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