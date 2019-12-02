На Красной площади задержали отчаявшегося холостяка

Сотрудники московской полиции задержали 30-летнего мужчину, который устроил одиночный пикет на Красной площади, чтобы найти себе жену. Об этом в понедельник, 2 декабря, сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, москвич решился выйти на улицу, отчаявшись найти жену в интернете. Он подготовил плакат и выбрал самое многолюдное место в городе, где его и заметили полицейские.

«Надоели пельмени и обнимать подушку, ищу жену, хочу ласки и котлет», — написал мужчина на баннере. Задержанного отвезли в отделение полиции, на него составили протокол за нарушение правил проведения пикетирования. Штраф по этой статье может достигать 20 тысяч рублей.

В феврале психолог Никита Чернов посоветовал москвичам, которые остались без пары на День святого Валентина, не воспринимать одиночество остро, а порадовать себя подарком. Он подчеркнул, что отсутствие романтических отношений не делает никого хуже.

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