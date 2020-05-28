На Красной площади задержали пытавшегося поговорить с Путиным врача

В центре Москвы задержали врача, который хотел поговорить с президентом России Владимиром Путиным о коронавирусе. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным газеты, сотрудники ФСО задержали 43-летнего мужчину, страдающего психическим расстройством, на Красной площади и вызвали наряд полиции. Выяснилось, что медик работал в больнице и сильно переживал по поводу нехватки масок и перчаток в учреждении во время пандемии. На этом фоне у мужчины развилась тревога и паническая боязнь заболеть COVID-19. Родные видели изменения в поведении мужчины, однако без согласия пациента не могли отправить его на лечение. Он странно себя вел, слонялся по улицам и мог часами стоять в подъезде.

Несколько недель назад врача уволили из больницы, после чего он решил отправиться к президенту, чтобы поделиться с ним мыслями и личными наблюдениями по коронавирусу.

После задержания врача отвезли в областную психиатрическую больницу. По предварительным данным, у него диагностировали параноидальную шизофрению. Родственники узнали о местонахождении пропавшего от социальных служб.

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