На льду реки Оки нашли лежащего пенсионера из Подмосковья

Очевидцы заметили лежавшего на замерзшей Оке пенсионера в Подмосковье. Об этом в понедельник, 20 декабря, сообщает агентство городских новостей «Москва».

По данным источника, в единую службу экстренной помощи обратился местный житель, который увидел лежащего на обледеневшей реке человека.

Спасатели оперативно приехали на место происшествия и провели разведку береговой линии. В 60 мерах от берега они обнаружили пожилого мужчину, который лежал на льдине. Пенсионер был в сознании, с признаками сильного переохлаждения. Работники противопожарно-спасательной службы укрыли мужчину изотермическим спасательным покрывалом и транспортировали на берег, где передали сотрудникам скорой медицинской помощи.

Также выяснилось, что пострадавший проживает в Ступино и страдает неврологическим заболеванием.

Ранее в деревне Чулпаново Домодедовского района прохожие спасли рыбака, который провалился под лед.