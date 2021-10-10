На Ленинградском вокзале в Москве начали тестировать систему оплаты лицом

Систему биометрической оплаты начали тестировать на Ленинградском вокзале в Москве. Информация об этом появилась на официальном сайте РЖД.

Сейчас услуга биометрической оплаты доступна для пассажиров и посетителей бизнес-зала. Чтобы расплатиться с помощью лица, необходимо выбрать эту функцию на терминале, встать напротив планшета и дождаться проведения транзакции. Перед этим необходимо подключить цифровую систему через мобильное приложение банка на своем телефоне.

В РЖД отметили, что в остальном вокзальном комплексе по-прежнему можно расплатиться только наличными или банковской картой. Дальнейшее развитие биометрической оплаты зависит от итогов тестирования в бизнес-зале.

Кроме того, на парковке Ленинградского вокзала тестируют новые терминалы, оснащенные технологией FastTrack. Водители могут расплатиться бесконтактно с помощью наиболее распространенных платежных систем.

Ранее стало известно, что на Белорусском направлении железной дороги начнут тестировать оплату банковской картой. Расплатиться за поездку можно будет непосредственно в поезде.