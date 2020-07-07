На Лубянке начались пикеты в поддержку задержанного советника главы «Роскосмоса»

У здания ФСБ на Лубянке начались одиночные пикеты в поддержку задержанного советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, которого подозревают в государственной измене. Фотография одной из поддержавших акцию опубликована в Twitter.

На кадре — бывшая коллега Сафронова, специальный корреспондент и глава международного отдела газеты «Коммерсантъ» Елена Черненко. Известно, что ее тоже задержали. Журналистка рассказала РИА Новости, что ее везут в отделение полиции «из-за проведения публичного мероприятия в период пандемии».

Ранее, 7 июля, стало известно, что советника главы «Роскосмоса», а ранее журналиста, Ивана Сафронова задержали в Москве. Его подозревают в передаче секретных военных данных спецслужбе НАТО. В настоящее время проводятся следственные мероприятия по возбужденному делу по статье 275 УК РФ («Государственная измена»).

Предположительно, дело может быть связано с заметкой Сафронова в газете «Коммерсантъ» от 18 марта 2019 года, где шла речь о том, что Россия подписала с Египтом контракт на покупку нескольких истребителей Су-35. После публикации госсекретарь США Майк Помпео угрожал Египту санкциями. Позже заметку удалили с сайта.

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