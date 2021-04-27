На Манежной площади умерла девушка

Жительница Башкирии умерла на Манежной площади в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, в понедельник, 26 апреля, 18-летняя девушка гуляла по центру столицы с матерью. Во время прогулки ей стало плохо. На место вызвали скорую помощь, однако медики не смогли спасти жизнь девушки.

Уточняется, что погибшая была неизлечимо больна. По факту случившегося началась проверка.

В марте сообщалось о смерти пожилой москвички в клинике, куда она пришла на лечение. 74-летней женщине стало плохо, врачи не смогли ее спасти.

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