На МЦД-2 образовалась «пробка» из поездов

На втором Московском центральном диаметре Курско-Рижского направления железной дороги, образовалась «пробка» из поездов. Об этом в пятницу, 11 сентября, сообщается в Telegram-канале «Что там в Москве?».

Причиной заторов стал обрыв кабеля на перегоне со станции «Красный строитель» до «Царицыно».

В направлении Москвы поезда двигаются с опозданием. Кроме того, они не останавливаются на станциях «Покровская» и «Царицыно».

Движение по МЦД было открыто 21 ноября 2019-го. По диаметрам курсируют поезда «Иволга», оснащенные бесплатным Wi-Fi, розетками для гаджетов, системами климат-контроля и обеззараживания воздуха.

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