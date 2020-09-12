На месте снесенного Черкизона началась новая стройка

В районе московского района Измайлово на месте снесенного Черкизовского рынка, более известного как Черкизон, началась новая стройка. Фотографии опубликованы в субботу, 12 сентября, в Telegram-канале «Московские новости».

На снимках показана территория бывшего рынка, строительная техника и множество бетонных плит на земле.

По информации агентства «Интерфакс», на этом месте, в Измайловском проезде, построят четыре жилых многоквартирных дома. Об этом рассказал глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов. Он отметил, что это жилье предназначено для горожан, чьи дома попали под программу реновации.

Черкизовский рынок располагался на востоке Москвы, начиная с 1990-х. На нем работали, по подсчетам «Федерации мигрантов России», больше ста тысяч человек, 60 тысяч из которых — приезжие из КНР. 21 августа 2006 года в одном из секторов рынка прогремел взрыв. В итоге погибли 14 человек, более 60 раненых. После многочисленных попыток московских властей прекратить торговлю на рынке, в 2009-м Черкизон все-таки смогли закрыть.

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