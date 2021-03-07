На МКАД столкнулись одиннадцать автомобилей

На внешней стороне 93 километра МКАД столкнулись 11 автомобилей. Об этом сообщает в своем Telegram-канале Департамент транспорта.

В результате движение было перекрыто по левой и двум средним полосам, в настоящий момент оно восстановлено.

Позже в Дептрансе сообщили, что на этом же участке на внутренней стороне магистрали столкнулись еще 6 автомобилей. Были перекрыты правая и средняя полосы.

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