На могиле Юлии Началовой появился огромный черный памятник

На могиле певицы Юлии Началовой, похороненной на Троекуровском кладбище Москвы, установили памятник. Его фотографии опубликовала в Instagram бывший PR-директор Началовой Анна Исаева.

По ее словам, памятник начали устанавливать в мае и закончили в июне, и ранее никому не показывали. На снимках запечатлена огромная конструкция из черного гранита с портретом покойной и небольшой фигурой ангела из белого мрамора. Могила уставлена цветами.

«Предвещая вопросы — белый мрамор в виде ангелочка охраняет ее покой. Черный гранит лаконично и тревожно скорбит по ней, обозначая границы жизни и смерти», — объяснила Исаева.

Юлия Началова умерла в марте 2019 года после того, как ее госпитализировали в тяжелом состоянии с осложнениями от подагры, красной волчанки и с начинающейся гангреной ноги. Причинами смерти стали заражение крови и сердечная недостаточность. Певице было 39 лет.

После смерти Началовой вокруг ее личности сформировался своеобразный культ. На могилу артистки на Троекуровском кладбище приходили люди, многие из которых не знали ее лично, кто-то из них привозил сотни роз, а некоторые, по словам рабочих, шли туда с целью взять немного земли с захоронения, так как верят в ее целебную силу. Одна из поклонниц певицы также рассказывала, что попыталась начать диалог с усопшей и в ответ на некий вопрос из-за туч якобы вышло Солнце, что было истолковано как положительный ответ.

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