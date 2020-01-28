На молебен о спасении от коронавируса в Москве пришли оглашенные китайцы

В московском храме Святителя Николая в Голутвине, где расположено патриаршее подворье Китайской автономной православной церкви, прошел молебен о спасении от эпидемии смертельного коронавируса. Молебен отслужил настоятель подворья протоиерей Игорь Зуев. Об этом сообщил православный активист Кирилл Фролов, пишет «Интерфакс».

На богослужение пришли около 60 живущих в Москве граждан Китая, среди них были как крещенные, так и оглашенные (люди, проходящие катехизацию — оглашение, готовящиеся принять таинство крещения — прим. МОСЛЕНТЫ) дипломаты, предприниматели и студенты.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин раскрыл план борьбы со смертельным китайским коронавирусом.

Число жертв эпидемии нового коронавируса в мире, по последним данным, достигло 106, более 4,6 тысячи человек инфицированы. Первый случай заражения был зафиксирован в китайском городе Ухань. Случаи заражения, помимо Китая, зафиксированы в Японии, Южной Корее, Таиланде, США, Германии, Австралии. Вирус передается от человека к человеку.

В России, согласно заявлениям властей, пока не было зарегистрировано ни одного случая заболевания новым вирусом, однако они фиксируются в граничащих с РФ китайских регионах. 28 января Россия закрыла въезд туристическим группам из Китая.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!