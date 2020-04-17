На московских дорогах появились баннеры «Боже, храни Россию и президента!»

Жители Москвы, которые 17 апреля, имея пропуск, передвигались по МКАД, заметили на столичных дорогах баннеры с текстом «Боже, храни Россию и президента!». Об этом сообщается в Twitter-аккаунтах москвичей.

Вблизи некоторых других шоссе, уточняют пользователи, установлены плакаты, на которых написано: «Миродержавная и духовная сила России — надежда всего человечества», «Наступило время России как самого безопасного места на земле».

Как выяснилось, эти билборды — новая социально-патриотическая кампания одного из агентств элитной недвижимости. В общей сложности, как уточняется на сайте компании, установлено 200 плакатов. «Наша страна сегодня переживает непростые времена. И именно сейчас нам необходимо обратить взгляд в будущее и научиться самому главному — прощению», — говорится в сообщении.

С 15 апреля в столице действует пропускной режим. На первом этапе пропуска необходимы для поездок на работу; на втором — для поездок в других целях; на третьем — для передвижения внутри района, если это понадобится. Меры направлены на борьбу с коронавирусом.

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