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На московской дороге заметили сугроб на колесах

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На московской дороге заметили сугроб на колесах
Фото: Telegram-канал «СОСЕДИ Москва»

На столичной дороге заметили сугроб на колесах: фотографией не очищенной от снега машины поделился Telegram-канал «Соседи. Москва». На снимке запечатлен автомобиль, у которого под снегом не видно ни заднего стекла, ни номеров.

«Поспать на 15 минут дольше или потратить их на чистку машины? Выбор очевиден», — так подписал снимок автор поста. «Тут 15 минутами хозяин не обошелся бы», — заметил один из пользователей. Другой предположил, что авто еще ни разу за зиму не чистилось. «Видать, стояла на парковке», — предположил он.

«Сугроб на колесах — для тех, кто запарился в пробках», — пошутила подписчица канала.

Ранее сугроб заметили в подъезде жилого дома в Подмосковье.

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