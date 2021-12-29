На московской дороге заметили сугроб на колесах

На столичной дороге заметили сугроб на колесах: фотографией не очищенной от снега машины поделился Telegram-канал «Соседи. Москва». На снимке запечатлен автомобиль, у которого под снегом не видно ни заднего стекла, ни номеров.

«Поспать на 15 минут дольше или потратить их на чистку машины? Выбор очевиден», — так подписал снимок автор поста. «Тут 15 минутами хозяин не обошелся бы», — заметил один из пользователей. Другой предположил, что авто еще ни разу за зиму не чистилось. «Видать, стояла на парковке», — предположил он.

«Сугроб на колесах — для тех, кто запарился в пробках», — пошутила подписчица канала.

Ранее сугроб заметили в подъезде жилого дома в Подмосковье.