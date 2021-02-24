На московской парковке нашли труп

На юго-востоке столицы на парковке найден мертвым неизвестный мужчина. Об этом агентству «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его данным, труп обнаружен на парковке в Краснодарском проезде, 2, в московском районе Люблино. «Средних лет с признаками оледенения. Внешних следов насилия не выявили», — сообщил собеседник агентства.

Тело доставили в морг, устанавливается причина смерти. Проводится проверка.

В января московские полицейские выдали владельцу со стоянки автомобиль, в котором тот позже обнаружил тело неизвестной женщины. По мнению экспертов, женщина задохнулась выхлопными газами.

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