На московской трассе произошла «очень дорогая авария»
Автовоз с машинами марки BMW столкнулся с автовозом, перевозившим автомобили такси. Видео с места происшествия публикует Telegram-канал «Москва 24».
Как отмечает канал, «очень дорогая авария» произошла на скоростной автомагистрали М11 «Нева», дублирующей дорогу M10 в Москву. Автовозы ехали друг за другом. Первый автомобиль вез желтые такси для «Яндекса», авто позади него был нагружен новыми белыми BMW. Автовоз с немецкими иномарками врезался в машину впереди.
Один из водителей-перевозчиков погиб. На месте аварии работают сотрудники ДПС, выясняются обстоятельства случившегося.
Ранее на МКАД произошло смертельное ДТП с такси и поливальной машиной. Такси с водителем и двумя пассажирками столкнулось с погибли. Еще один человек — водитель поливальной машины — госпитализирован.
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