На московской трассе произошла «очень дорогая авария»

Автовоз с машинами марки BMW столкнулся с автовозом, перевозившим автомобили такси. Видео с места происшествия публикует Telegram-канал «Москва 24».

Как отмечает канал, «очень дорогая авария» произошла на скоростной автомагистрали М11 «Нева», дублирующей дорогу M10 в Москву. Автовозы ехали друг за другом. Первый автомобиль вез желтые такси для «Яндекса», авто позади него был нагружен новыми белыми BMW. Автовоз с немецкими иномарками врезался в машину впереди.

Один из водителей-перевозчиков погиб. На месте аварии работают сотрудники ДПС, выясняются обстоятельства случившегося.