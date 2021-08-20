На московском рынке нашли сотни килограммов браконьерской осетрины и икры

Крупную партию мяса занесенного в Красную книгу России осетра и черной икры нашли и изъяли на рынке на западе Москвы. Об этом с пятницу, 20 августа, сообщает пресс-служба столичного МВД.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось обнаружить более 400 килограммов контрафактной рыбы. По предварительным данным, эти продукты были добыты браконьерским способом и реализовывались на рынке без официальных сертификатов.

Изъятый товар был направлен на экспертизу. Возбуждено уголовное дело по статье 256 УК России («Незаконная добыча водных биологических ресурсов»).

Ранее специалисты нашли партию из 110 килограммов санкционного сыра на Даниловском рынке. Эксперты изъяли из оборота молочную продукцию, которую запрещено ввозить в Россию. Уточняется, что сыры были доставлены из Франции, Норвегии, Германии, Италии, Польши и Нидерландов. Продукцию уничтожили на технической площадке.

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