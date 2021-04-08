На Москве-реке с дрейфующей льдины спасли женщину

Женщина оказалась на дрейфующей льдине посреди Москвы-реки и была спасена сотрудниками поисково-спасательной станции «Ленинские горы». Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу Департамента ГОЧСиПБ.

Уточняется, что инцидент произошел в ночь на 8 апреля. Женщина 1995 года рождения находилась на льдине в 30 метрах от берега. Дежурные спасатели Сергей Юров и Владимир Чурков подняли ее на борт катера и направили к ближайшему причалу.

Прибывшая на место скорая помощь установила, что у москвички признаки переохлаждения. Ее госпитализировали, однако причин своего нахождения на льдине женщина так и не объяснила.

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