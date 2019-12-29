На Москве-реке заметили странное явление

Жители столицы заметили обмеление Москвы-реки в районе Марьино, сообщается на странице «Москва с огоньком | Новости Москвы» во «ВКонтакте». Некоторым это показалось странным.

«Что у нас с Москвой-рекой? В Марьино она ушла», — написал один из подписчиков сообщества, приложив к публикации несколько фотографий. На снимках видно, что уровень воды действительно сильно снизился, обнажив часть дна.

Один из юзеров в комментариях предположил, что это произошло из-за закрытия затворов плотины Перервинского гидроузла для поддержания уровня реки в центре Москвы. Другой пользователь напомнил, что такое происходит ежегодно.

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