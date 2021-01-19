На москвича за отсутствие маски напали охранник без маски и полицейские

В торгово-развлекательном центре «Семеновский» охранник без маски и полицейские напали на москвича, который якобы вошел в ТРЦ без защитных средств. Видеозапись конфликта, снятая очевидцами, публикует Telegram-канал «Москва с огоньком».

На видео видно, что около цветочного магазина мужчина разговаривает с полицейским, а в это время поблизости оказываются охранники торгового центра. Москвич заявляет, что ничего не совершал, и требует объяснить ему причины задержания.

Потом он громко кричит, в это время несколько человек начинают выводить его из «Семеновского». «Сволочи!» — кричит женщина, которая видит произошедшее.

«Вот видите, скручивает охранник руки, а у самого маски нет», — подытоживает автор ролика, отмечая, что многие люди стояли и смотрели на конфликт посетителя и охраны ТРЦ без защитных средств.

В апреле сообщалось, что в подмосковном супермаркете охранники избили покупателя без маски. Пострадавший рассказал, что сотрудники охраны подошли к нему и обвинили в нарушении масочного режима, после чего один из них напал на него.

Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!