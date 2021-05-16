На Москву надвинулась аномальная 30-градусная жара

В Москве в понедельник, 17 мая, ожидается рекордная 30-градусная жара. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Москвичей предупредили, что такая погода опасна для детей, людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и пожилых. Кроме того, жителям столицы рассказали о возможности снижения работоспособности и обмороков.

Врачи рекомендовали горожанам не выходить на улицу в самое жаркое время. «Если покинуть помещение необходимо, следует надеть светлую одежду из легких натуральных тканей и не забыть про головной убор. Кроме того, чтобы сохранить хорошее самочувствие, нужно пить много воды и избегать физических нагрузок», — говорится в сообщении.

По данным синоптиков, зной, надвигающийся на столицу, может побить рекорд 1897 года. «Предстоящая неделя в Центральной России стартует с аномального тепла при температурном фоне на 10–11 градусов выше многолетней нормы мая», — рассказали специалисты РБК.

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